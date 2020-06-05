Омбудсмен сообщила о смерти заключенного, у которого диагностировали СOVID -19

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о смерти заключенного, у которого был диагностирован СOVID -19, в колонии №6 города Кропивницкий.

Об этом она сообщила в фейсбуке.

"4 июня мужчина умер. Сейчас выясняются обстоятельства, при которых заключенный заболел коронавирусом", - написала Денисова.

Она уточнила, что 14 мая мужчина поступил в больницу №4 г. Кропивницкого из-за плохого самочувствия. С диагнозом "острое воспаление легких" его перевели в инфекционную больницу №1, где на следующий день сделали тест на коронавирус. Тест показал отрицательный результат.

19 мая мужчину выписали из больницы и поместили на изоляцию в отдельную камеру в медчасть колонии. Из-за сопутствующих хронических болезней заключенный находился в тяжелом состоянии.

"Учитывая обстоятельства, руководством колонии было принято решение о направлении его 1 июня в больницу с целью подготовки заключений врачей о его освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья", - отметила Денисова.

3 июня заключенному сделали ПЦР-тест, который показал положительный результат, но 4 июня он скончался.

В настоящее время всем контактным лицам, в том числе трем фельдшерам и восьмерым осужденным, которые были в медчасти, сделали тесты. Они находятся в изоляции. Также самоизоляции - 12 работников конвоя, которые также будут протестированы.

Денисова считает, что смерть заключенного является следствием ненадлежащей организации и контроля за карантинными мерами, а также фактического игнорирования выполнения предоставленных рекомендаций.

"Обращаюсь к Генеральному прокурору Украины с просьбой провести проверку по факту смерти заключенного и принять меры по привлечению к ответственности виновных лиц. Обращаюсь с требованием к министру юстиции Украины немедленно обеспечить проведение тестирования всех работников и удерживаемых лиц в пенитенциарных учреждениях, где были зафиксированы подозрения и случаи заболеваний коронавирусной инфекцией. Также провести тестирование среди заключенных, больных не госпитальной пневмонией во всех пенитенциарных учреждениях. Обращаюсь к Министру здравоохранения относительно срочного обеспечения потребностей пенитенциарных учреждений соответствующими тестами ", - заявила Денисова.

Напомним, в апреле в Черновицком изоляторе произошел бунт из-за инфицированного заключенного.