Полиция проводит обыски в красном корпусе университета Шевченко по делу о получении взятки

Сотрудники полиции проводят обыск в главном корпусе Киевского национального университета им. Шевченко, на юридическом факультете.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Оксану Блищик.

"Главное следственное управление Нацполиции совместно с СБУ проводит следственные действия на юридическом факультете университета в рамках уголовного производства, которое расследуется по статье 368 УК (принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды)", - рассказала Блищик.

Она добавила, что подробнее в полиции по этому поводу смогут предоставить комментарий после завершения следственных действий.

Напомним, накануне в Киеве руководитель одного из директоратов Министерства образования и науки был задержан во время получения 300 тыс гривен взятки.