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Полиция проводит обыски в красном корпусе университета Шевченко по делу о получении взятки

Подробности правоохранители обещают сообщить позже.

Полиция проводит обыски в красном корпусе университета Шевченко по делу о получении взятки
Фото: Макс Требухов

Сотрудники полиции проводят обыск в главном корпусе Киевского национального университета им. Шевченко,  на юридическом факультете.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Оксану Блищик.

"Главное следственное управление Нацполиции совместно с СБУ проводит следственные действия на юридическом факультете университета в рамках уголовного производства, которое расследуется по статье 368 УК (принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды)", - рассказала Блищик.

Она добавила, что подробнее в полиции по этому поводу смогут предоставить комментарий после завершения следственных действий.

Напомним, накануне в Киеве руководитель одного из директоратов Министерства образования и науки был задержан во время получения 300 тыс гривен взятки.

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