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Под Киевом мужчина в халате припарковал автомобиль на детской площадке

После того, как родители пригрозили полицией, он сбежал.

Под Киевом мужчина в халате припарковал автомобиль на детской площадке
Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Святопетровском Киевской области водитель легкового автомобиля Volkswagen припарковался прямо на детской площадке.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

"В "Петровском Квартале" неадекватный водитель  Volkswagen припарковался прямо на детской площадке, в то время, когда на ней играли маленькие детки", - говорится в сообщении.

Когда родители стали возмущаться, мужчина вышел из машины в домашнем халате и начал с ними словесную перепалку.

После того, как родители пригрозили полицией, мужчина сбежал.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, ранее в Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль.

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