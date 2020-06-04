В Святопетровском Киевской области водитель легкового автомобиля Volkswagen припарковался прямо на детской площадке.
Об этом сообщает "Киев оперативный".
"В "Петровском Квартале" неадекватный водитель Volkswagen припарковался прямо на детской площадке, в то время, когда на ней играли маленькие детки", - говорится в сообщении.
Когда родители стали возмущаться, мужчина вышел из машины в домашнем халате и начал с ними словесную перепалку.
После того, как родители пригрозили полицией, мужчина сбежал.
Напомним, ранее в Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль.