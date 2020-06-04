Изъяты ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуниция для личной защиты, вещи, в которые, вероятно, были одеты лица во время стрельбы, а также "черновые" записи.

Полицейские провели санкционированные обыски в домах участников перестрелки в Броварах.

Об этом сообщается на сайте МВД.

"Сегодня, 4 июня, сотрудники Управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции, Броварского отдела полиции, Броварской местной прокуратуры с участием подразделения полиции особого назначения провели санкционированные обыски по местам возможного нахождения соорганизатора и членов вооруженного конфликта в Броварах", - говорится в сообщении.

По результатам обысков правоохранители изъяли ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуницию для личной защиты, вещи, в которые, вероятно, были одеты лица во время стрельбы, а также "черновые" записи.

Фото: mvs.gov.ua

Правоохранители продолжают мероприятия для задержания всех лиц, участвовавших в перестрелке. Проводится досудебное расследование по уголовным производствам, открытым по ч.4 ст.296, ч.1 ст.263 и по ст. 15 ч. 2 ст. 115 УК.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, утром 29 мая на улицах Броваров возле Киева произошла перестрелка, из травматического оружия были ранены трое людей. В драке со стрельбой принимали участие 67 человек. Причина инцидента - конфликт из-за распределения пассажиропотока между перевозчиками.

К разборкам привлекли сотрудников частной охранной фирмы из Винницы и местных "титушек". По данным следствия, участникам конфликта из Винницы обещали по 800 гривен в день.

Сначала следователи открыли три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия; умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием. Позже действия участников перестрелки в Броварах дополнительно квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц.

Глава МВД Арсен Аваков обещал жестоко наказать виновников перестрелки.

1 июня суд отправил под стражу 20 участников перестрелки в Броварах, двум лицам суд заочно объявил о подозрении.

3 июня восьмерых участников перестрелки, в т.ч. один из организаторов, арестовали без права залога. Одного суд арестовал с залогом в 630 тыс. гривен, еще одного - отправил под круглосуточный домашний арест.