В Польше он приговорен к трем годам и одному месяцу лишения свободы.

Полиция Черкасской области задержала иностранца, который более десяти лет разыскивался полицией Республики Польша.

Гражданин Республики Польша находился в розыске за совершение мошеннических действий на территории своей родины.

Пресс-служба областной полиции сообщает, что мужчина проживал на территории Драбовского района, где под видом законопослушного гражданина устроился на работу в одно из местных сельскохозяйственных обществ.

Суд в Польше уже признал задержанного виновным в совершении преступлений и приговорил к трем годам и одному месяцу лишения свободы.

На данный момент предпринимаются меры касательно экстрадиции задержанного.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области полицейские задержали двух иностранцев, которые взорвали банкомат и похитили более 400 тысяч гривен.