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Рада намерена обязать пешеходов носить светоотражающие элементы в темное время суток

Также это будет распространяться на ремонтников дорог, водителей, пассажиров. 

Рада намерена обязать пешеходов носить светоотражающие элементы в темное время суток
Фото: Facebook/Laila Pakalnina

Верховная Рада намерена обязать пешеходов носить светоотражающие элементы в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Нардепы проголосовали в первом чтении за законопроект №2694, говорится на сайте парламента. 

Их предлагается обязать пользоваться жилетами, лентами со светоотражающими элементами или носить одежду, которая имеет светоотражающие элементы. Не выполнение этого правила будет влечь штраф в размере 51 гривны. Однако законопроектом №2697, принятом парламентом за основу в среду, соответствующий штраф планируется увеличить с 3 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан - с 51 гривны до 255 гривен.

Кроме этого, в первом чтении проголосован законопроекта №2696, который обязывает участников дорожного движения использовать светоотражающие элементы в темное время суток. 

Предлагается обязать носить жилеты со светоотражающими элементами работников, которые проводят ремонт, обустройства и отвечают за эксплуатацию автодорог, улиц, железнодорожных переездов, мостов и путепроводов. 

Водители и пассажиры мотоциклов должны будут во время движения надевать шлем со светоотражающими элементами. Водители всех транспортных средств, согласно с законопроектом, в темное время и при плохой видимости будут обязаны находиться вне своего транспорта в специальном жилете со светоотражающими элементами. Это же касается их пассажиров.

Для велосипедистов и погонщиков животных также предлагается установить обязательство использовать светоотражающие элементы.

Напомним, что с 1 сентября 2019 года правительство Украины установило обязанность для детей младших классов носить светоотражающие жилеты в темное время суток.

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