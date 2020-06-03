Кабмин внес в Раду кандидатуры новых министров

Кабинет министров в среду зарегистрировал в Верховной Раде проекты постановлений о назначении новых министров экологи, культуры, а также нового вице-премьер-министра вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Министром культуры и информационной политики предлагается назначить народного депутата Александра Ткаченко.
Кандидатом на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов стал Роман Абрамовский, который сейчас является заместителем министра в Минэкоэнерго.
Вице-премьером по евроатлантической интеграции может стать Ольга Стефанишина, гендиректор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции. Нынешний вице-премьер Вадим Пристайко при этом будет уволен.
Проекты постановлений зарегистрированы в Раде под номерами 3583-3586.
Напомним, что должность министра культуры была вакантной с марта, когда был уволен предыдущий состав правительства.
Должность министра экологии новая, она создана в связи с разделением Миниэкоэнерго.