Кабмин внес в Раду кандидатуры новых министров

Пристайко уходит из правительства, а Ткаченко - из Рады.

Кабинет министров в среду зарегистрировал в Верховной Раде проекты постановлений о назначении новых министров экологи, культуры, а также нового вице-премьер-министра вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Министром культуры и информационной политики предлагается назначить народного депутата Александра Ткаченко.

Кандидатом на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов стал Роман Абрамовский, который сейчас является заместителем министра в Минэкоэнерго.

Вице-премьером по евроатлантической интеграции может стать Ольга Стефанишина, гендиректор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции. Нынешний вице-премьер Вадим Пристайко при этом будет уволен.

Проекты постановлений зарегистрированы в Раде под номерами 3583-3586.

Напомним, что должность министра культуры была вакантной с марта, когда был уволен предыдущий состав правительства.

Должность министра экологии новая, она создана в связи с разделением Миниэкоэнерго.