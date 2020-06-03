Премьер Армении заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Премьер Армении заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
Євгенія Кравчук: «Уряд Гончарука був менш досвідченим, але він був більш "своїм"»
Євгенія Кравчук: «Уряд Гончарука був менш досвідченим, але він був більш "своїм"»
Украина готовится открыть первые КПВВ на Донбассе после 10 июня
Украина готовится открыть первые КПВВ на Донбассе после 10 июня
Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
В аппарате Минздрава обнаружили первый случай заболевания COVID-19
В аппарате Минздрава обнаружили первый случай заболевания COVID-19
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
ГлавнаяПолитика

Кабмин внес в Раду кандидатуры новых министров

Пристайко уходит из правительства, а Ткаченко - из Рады.

Кабмин внес в Раду кандидатуры новых министров
Фото: Сергей Нужненко

Кабинет министров в среду зарегистрировал в Верховной Раде проекты постановлений о назначении новых министров экологи, культуры, а также нового вице-премьер-министра вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Министром культуры и информационной политики предлагается назначить народного депутата Александра Ткаченко.

Кандидатом на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов стал Роман Абрамовский, который сейчас является заместителем министра в Минэкоэнерго.

Вице-премьером по евроатлантической интеграции может стать Ольга Стефанишина, гендиректор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции. Нынешний вице-премьер Вадим Пристайко при этом будет уволен.

Проекты постановлений зарегистрированы в Раде под номерами 3583-3586.

Напомним, что должность министра культуры была вакантной с марта, когда был уволен предыдущий состав правительства.

Должность министра экологии новая, она создана в связи с разделением Миниэкоэнерго.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также