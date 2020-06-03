"Слуга народа" назначила руководителей девяти областных ячеек

"Указанные люди возглавили не временные предвыборные штабы, а партийные организации, которые будут действовать и после местных выборов".

В партии "Слуга народа" назначили руководителей областных ячеек в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

Отмечается, что все кандидатуры предварительно "были протокольно согласованы Высшим советом партии и избраны членами областных партийных организаций с последующим протокольным утверждением".

Замглавы фракции Александр Корниенко подчеркнул, что указанные люди возглавили не временные предвыборные штабы, а партийные областные организации, которые будут действовать и после местных выборов.

Так, назначены главы следующих областных партийных организаций:

Винницкая область - Ирина Борзова, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики;

Волынская область - Валерий Стернийчук, народный депутат, член Комитета по вопросам антикоррупционной политики;

Житомирская область - Андрей Клочко, народный депутат, председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

Ивано-Франковская область - Елена Винтоняк, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам регионального и трансграничного сотрудничества между Украиной и странами-членами Евросоюза;

Ровенская область - Юрий Липский, предприниматель и общественный активист. Во время президентской избирательной кампании работал в штабе команды Владимира Зеленского;

Харьковская область - Павел Сушко, народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуг народа", председатель подкомитета в сфере кинематографа и рекламы;

Хмельницкая область - Сергей Мандзий, народный депутат, член Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений;

Черновицкая область - Виталий Другановський, предприниматель. Присоединился к команде Зеленского еще в конце 2018 года. Во время президентской кампании возглавлял его предвыборный штаб;

Черниговская область - Павел Халимон, народный депутат, замглавы фракции, заместитель председателя комитета аграрной политики и земельных отношений.

Напомним, в декабре прошлого года Верховная Рада приняла Избирательный кодекс. Депутаты отказались от смешанной избирательной системы, которая предусматривала мажоритарку на парламентских выборах, и согласились на пропорциональную - с открытыми избирательными списками.

В медиа начали обсуждать, что "Слуга народа" поытается усложнить жизнь местным элитам. Подробнее о читайте в материале LB.ua "Як "Слуга народу" пише правила місцевих виборів".