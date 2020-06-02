О скандале с "Велюром" знает как минимум половина украинцев - "Слуга народа"

В "Слуге народа" считают, что работа ресторана Тищенко во врема карантина "вызвала определенный негатив" среди избирателей

Согласно телефонному опросу, как минимум половине украинцев известно о скандале вокруг ресторана "Велюр", который связывают с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко.

Об этом в интервью LB.ua рассказала заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Половина (украинцев знает о "Велюре", - LB.ua). По крайней мере тех, кто может рассказать эту историю от начала и до конца, а не просто что-то слышал", - отметила Коавчук.

Нардеп добавила, что "Слуга народа" постоянно заказывает телефонные опросы, чтобы измерить, сколько людей знают о той или иной ситуации, довольны ли они реакцией президента.

По словам Кравчук, скандал с "Велюром" "вызвал определенный негатив и много вопросов". Эмоционально реагировали на ситуацию и депутаты провластной партии, отметила Кравчук.

Напомним, ранее расследователи Bihus.Info. сообщили, что во время карантина киевский ресторан "Велюр", связанный с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, продолжает работать и принимать "известных в политических кругах людей".

Среди тех, кто посещал ресторан, были замечены сам Николай Тищенко, его супруга, нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, помощник нардепа от "Слуги народа" Александра МережкоПавел Куфтырев, которого также связывают с Коломойским, менеджер "Метинвеста" Рината Ахметова Виталий Кисель.

Николай Тищенко заявил, что ресторан "Велюр" готов заплатить штраф в случае действительного нарушения закона.