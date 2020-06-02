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В Раде открыли балкон для прессы

Доступ операторов и фотографов ограничен до 30 человек одновременно. 

Фото: Ирина Кармелюк
В Верховной Раде открыли доступ к балкону для прессы, который был закрыт во время карантина из-за коронавируса. 

Доступ операторов и фотокорреспондентов ограничен до 30 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины, передает корреспондент LB.ua.

"Верховная Рада уже открыла балкон для представителей СМИ. До 30 телеоператоров и фотокорреспондентов имеют возможность работать в ложе прессы сессионного зала. Надеемся, это пойдет на пользу парламенту- освещение будет качественным, объективным и профессиональным", - написала на странице в FB руководитель Аппарата пресс-службы Ирина Кармелюк. 

Фото: Ирина Кармелюк
Фото: Ирина Кармелюк

Доступ пишущих журналистов пока что остается ограниченным пресс-центром на 3 этаже парламента. Кулуары для общения с депутатами остаются закрытыми для СМИ.

Фото: Ирина Кармелюк

Напомним, что в марте в связи с карантином Рада ввела новые правила для СМИ: не больше одного журналиста от издания или одна съемочная группа от телеканала. Также для представителей СМИ ввели температурный скрининг.

После ослабления карантинных ограничений сообщалось, что журналистов будут пускать в ложу прессы Рады со 2 июня с соблюдением санитарных норм.

28 мая спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков внес изменения в Распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни" от 12 марта 2020 года, №151. Согласно с распоряжением, операторы и фотокорреспонденты допускаются в ложу прессы балкона в порядке очереди. При этом количество не должно превышать 30 человек. От одного СМИ может работать один оператор или фотокорреспондент.

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