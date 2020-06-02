Кулеба о поставках воды в Крым: Украина не планирует помогать государству-оккупанту

"Сситуация там, я бы даже сказал, более чем критическая".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в планах Украины нет возобновления поставок воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.

Об этом он сказал в эфире ICTV в понедельник вечером.

"Мы внимательно следим за событиями, которые происходят на Крымском полуострове. Безусловно, ситуация там, я бы даже сказал, более чем критическая, и нет никаких инструментов ее решения с точки зрения государства-оккупанта, РФ. Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы, как оккупанта", - цитирует Кулебу агентство "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что в соответствии с международным правом полную ответственность за ситуацию на оккупированном полуострове несет государство-оккупант.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После захвата Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратились.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного полуострова будет возобновлено только после деоккупации.

В августе 2019 года оккупационные власти Крыма заявили, что нужно "начать зондаж" о возобновлении работы Северо-Крымского канала, потому что в Днепре "вода, идущая с территории РФ". Постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Днепр по территории Крыма не протекает.

В марте 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна подавать воду в оккупированный Крым для хозяйственных нужд и питья "хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутлями".