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​Порошенко за год задекларировал 773 млн гривен дохода

Экс-президент получил дивиденды, которые копились с 2014 года.

​Порошенко за год задекларировал 773 млн гривен дохода
Фото: Lb.ua

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко задекларировал 772,9 млн гривен доходов за 2019 года. Его декларация обнародована в реестре НАПК.

Порошенко получил 606 млн гривен дивидендов от фонда "Прайм Эссетс Кэпитал", на который записаны его активы. Пресс-служба Порошенко уточнила, что дивиденды ему не выплачивались с 2014 года. Накопленная за долгое время сумма была перечислена лишь в конце 2018 - начале 2019 с целью прозрачного финансирования Порошенко собственной предвыборной кампании.

33 млн гривен Порошенко получил от продажи акций Международного инвестиционного банка, 16 млн гривен составили проценты по депозитам, 6,2 млн гривен - судебная компенсация от BBC за распространение ею недостоверной декларации.

Экс-президент задекларировал 108 млн гривен дохода от возврата стоимости облигаций внутреннего госзайма, его инвестиционный доход от этой сделки составил 4,6 млн грн.

Зарплата Порошенко в 2019 году составила 297,7 тыс. гривен.

Подавляющая часть расходов Порошенко за 2019 год - 584 млн 414 тыс. грн - его вклад в предвыборный фонд.

Пресс-служба Порошенко отметила, что в целом в 2019 году Порошенко самостоятельно или через налоговых агентов уплатил 187 млн. грн налогов и военного сбора и более 200 млн направил на благотворительность. Налоги - вторая по размерам статья расходов Порошенко за прошлый год. Как физическое лицо он является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

"Общие расходы компаний семьи Порошенко на благотворительность и социальные проекты в прошлом году составили около 200 миллионов гривен. Форма декларации не предусматривает декларирование расходов, осуществленных со счетов юридических лиц, в которых владельцем является декларант или члены его семьи. Именно поэтому Порошенко не смог отразить эту сумму в электронной декларации. Как и более ста миллионов гривен, которые уже в 2020 году потрачено на борьбу с пандемией коронавирусом", - отметили в пресс-службе.

"По движимому и недвижимому имуществу существенных изменений в декларации по сравнению с декларацией за 2018 не произошло. Кроме ареста коллекции картин, который произошел во время штурма спецназом ГБР Национального центра народной культуры «Музей Гончара» и обыска, которые были признаны судом незаконными", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что, по оценкам Forbes, Порошенко сейчас входит в тройку самых богатых украинцев. Его состояние составляет около 1,4 млрд долларов. Больше - только у Виктора Пинчука и Рината Ахметова.

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