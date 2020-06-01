В Киеве снова перекрыли мост Метро из-за сообщения о минировании
В Киеве снова перекрыли мост Метро из-за сообщения о минировании
Китай изменил версию происхождения коронавируса
Китай изменил версию происхождения коронавируса
Корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался при испытаниях двигателя
Корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался при испытаниях двигателя
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
В Украине обнаружили еще 468 инфицированных коронавирусом
В Украине обнаружили еще 468 инфицированных коронавирусом
​В Вараше на полицейских спустили собаку бойцовской породы
​В Вараше на полицейских спустили собаку бойцовской породы
SpaceX со второй попытки отправила астронавтов в космос на Сrew Dragon (прямая трансляция)
SpaceX со второй попытки отправила астронавтов в космос на Сrew Dragon (прямая трансляция)
Возле границы с Польшей задержали сборщиков "дани" с перевозчиков
Возле границы с Польшей задержали сборщиков "дани" с перевозчиков
Массовые протесты в США. Смерть афроамериканца в Миннеаполисе, сожжённый полицейский участок, война Трампа и Twitter
Массовые протесты в США. Смерть афроамериканца в Миннеаполисе, сожжённый полицейский участок, война Трампа и Twitter
ГлавнаяПолитика

Геращенко потребовала от руководства парламента отреагировать на события в Музее Гончара

"Это уже не первый случай, когда грубо нарушаются права нардепов и на это нет никакой реакции".

Геращенко потребовала от руководства парламента отреагировать на события в Музее Гончара
Фото: Lb.ua

Фракция «Европейская Солидарность» требует реакции руководства парламента на действия ГБР во время штурма Музея Гончара. Об этом сказала сопредседатель фракции Ирина Геращенко во время выступления на согласительном совете.

«На прошлой неделе Украина попала на страницы мировых газет с ужасной историей о захвате ГБР национального Музея Гончара. Мы понимаем, что нынешняя власть мало знает об этом культовом месте, потому что наша власть собирается переписывать закон о языке, она уже говорит о гибкости в вопросах евроатлантической интеграции вместо того, чтобы бороться за наш евроатлантический путь. Но во время захвата музея ГБР возбудила как минимум пять статей Уголовного кодекса: начиная от препятствования журналистам, адвокатам, народным депутатам Украины и заканчивая превышением служебных полномочий и тем, что без санкции суда ворвались в помещение», - отметила сопредседатель фракции.

«Мы направили соответствующее письмо на руководство парламента, потому что это уже не первый случай, когда грубо нарушаются права нардепов и на это нет никакой реакции, и ждем заседаний профильных комитетов по вопросам культуры, свободы слова, где будут рассмотрены эти вопросы», - отметила Геращенко.

«В безопасности сих пор не чувствуют себя не только оппозиционеры, но и вся страна. Тот ужас, который происходит сегодня по полицейским участкам в стране, ответственность за эти «лихие девяностые» несет исключительно президент Зеленский и его команда, которая взяла на себя ответственность и за это правительство, и за министров в этом правительстве. Обратите внимание, уже полгода наша команда не может добиться, чтобы на повестке дня стояла ВСК по вопросам убийства Шеремета, где профильный министр и президент назначили убийц, хотя дело в суде распадается. Мы требуем, чтобы эта ВСК стояла в повестке дня», - добавила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность».

«Наша промышленность стоит, наша экономика в стагнации, наше правительство в неадеквате и вообще предприятия убиты, никто во власти не занимается борьбой за страну, за рынки сбыта, а власть переключилась на борьбу с оппозицией. Когда весь мир смотрит в будущее, мы остаемся в «лихих 90-х» не только по ситуации с безопасностью», - отметила Ирина Геращенко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также