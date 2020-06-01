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Зеленский призвал не втягивать Украину в американские выборы

Президент прокомментировал обнародование "пленок Деркача".

Зеленский призвал не втягивать Украину в американские выборы
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты не втягивать Украину в президентскую избирательную кампанию в США из-за обнародованных народным депутатом Андреем Деркачем записей якобы разговоров между пятым президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Об этом он заявил в интервью британскому изданию The Telegraph.

"Зачем нужно снова втягивать Украину в это? Сейчас мы пользуемся двусторонней поддержкой обеих партий в США - как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента. Эти записи не являются приоритетом", - сказал Зеленский.

Он также отрицает возможность своей причастности к утечке записей. По словам Зеленского, больше в этом деле его интересует не сам разговор, а то, каким образом могли прослушивать Администрацию президента.

"Единственное, что меня интересует, это то, как можно было подслушивать, делать записи в Офисе Президента Украины", - отметил он.

Напомним,  19 мая народный депутат Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влияние Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. У Байдена назвали "пленки Деркача" отредактированными.

25 мая Государственное бюро расследований открыло производство в связи с возможным прослушиванием пятого президента, что могло нанести ущерб государственным интересам.

Также бывшие послы США в Украине выступили с совместным обращением, в котором предупредили об опасности втягивания Украины во внутреннюю политику Штатов в период президентских выборов.

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