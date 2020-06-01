Тимошенко призвала раскрыть подробности переговоров с МВФ

"Не может быть никаких переговоров о будущем Украины за спиной украинцев".

Президент Владимир Зеленский должен сообщить людям об условиях, которые поставил перед страной Международный валютный фонд, и назвать имена уполномоченных, которые будут вести переговоры о заимствованиях. Об этом заявила председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на брифинге по результатам заседания Согласительного совета лидеров депутатских фракций и комитетов.

«Законы против интересов Украины - о распродаже сельскохозяйственной земли и об уничтожении Национального банка как государственного учреждения - президент Зеленский подписал, но никаких кредитов МВФ Украина не получила. Вместо этого мы получили новый переговорный процесс с МВФ и новые условия», - возмутилась Юлия Тимошенко.

Лидер партии отметила, что сегодня за спинами украинцев уполномоченные президентом люди ведут переговоры о получении нового кредитного формата от МВФ.

«Средства массовой информации публикуют различные перечни этих условий - это и новое повышение тарифов на газ, электроэнергию, тепло, сокращение и закрытие школ, больниц, освобождение сотен тысяч учителей, врачей, медицинских работников. Кроме того, идет речь о том, чтобы сэкономить на пенсионерах, да еще и НАК «Нафтогаз» и наблюдательные советы превратить в иностранные структуры, которые управляют государственными монополиями», - рассказала председатель «Батькивщины».

Процесс переговоров с МВФ, убеждена Юлия Тимошенко, не может происходить тайно от украинского общества.

«Наше требование - не может быть никаких переговоров о будущем Украины за спиной украинцев. Президент должен честно рассказать гражданам о том, что происходит на переговорах. Поэтому на согласительном совете я обратилась с требованием к президенту Зеленскому прийти в парламент, представить украинцам новые условия МВФ, четко обнародовать фамилии тех людей, которые сегодня уполномочены вести переговоры с МВФ, и все это безусловно нужно согласовать с украинским обществом. Мы хотим видеть всех этих людей во главе с Зеленским в лицо, чтобы они нам рассказали, что они принимают, почему они сдают национальные интересы Украины, и кто за это потом будет отвечать», - подчеркнула Юлия Тимошенко.