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Рада планирует во вторник рассмотреть программу деятельности правительства

Депутатам предложили 10 страниц общих фраз.

Рада планирует во вторник рассмотреть программу деятельности правительства

Верховная Рада планирует во вторник, 2 июня, рассмотреть проект постановления №3330 "О программе деятельности Кабинета министров Украины".

Об этом в эфире "Украина 24" в субботу, 30 мая, сказал представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан.

"На вторник, предварительно, запланировано рассмотрение Программы деятельности правительства, которая внесена и зарегистрирована", – цитирует Мокана "Укринформ".

По его словам, проект повестки дня на пленарную неделю предусматривает рассмотрение нескольких десятков законопроектов в первом чтении, ряда постановлений, обращений в международные институты, парламенты относительно внешней проблематики, а также ряда отчетов и внесения изменений в постановления о создании временных следственных комиссий.

"Но на согласительном совете все равно будут руководители фракций и групп и руководители комитетов определяться относительно коррекции повестку дня на эту пленарную неделю", – отметил Мокан.

Напомним, что программу своей деятельности Кабмин утвердил еще 2 апреля. Ее утверждение Верховной Радой даст правительству Дениса Шмыгаля годичный иммунитет от отставки.

Эта программа представляет собой 10 страниц общих фраз. Для сравнения: в сентябре 2019 года правительство Алексея Гончарука подготовило 120-страничный документ с конкретными показателями эффективности по каждому направлению.

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