Медведчук задекларировал фрагмент Библии Гутенберга 1455 года

Немецкие ученые заинтересовались декларацией народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука за 2019 год, в которой он указал "фрагмент Библии Гутенберга 1455 года".

Как сообщает Deutsche Welle, ученые просят нардепа обнародовать информацию об имеющемся у него фрагменте Библии и предоставить фото уникальной памятки международным исследователям, чтобы те могли определить, к какой именно книге относится этот фрагмент.

"Дело даже не в том, что одна страница Библии Гутенберга - первой в истории человечества печатной книги - сегодня стоит дороже, чем любой из 18 задекларированных автомобилей украинского депутата, а в том, что уже многие десятилетия исследование книг Гутенберга является отдельным научным направлением в истории мировой культуры", - пишет издание.

Руководитель Института мировой литературы и печатных медиа при Университете имени Иоганна Гутенберга в Майнце профессор Штефан Фюссель рассказал, что из 180 экземпляров первой в истории человечества печатной книги сохранились лишь 49.

Почти все они сегодня находятся в ведущих библиотеках мира, таких как Библиотека Конгресса в Вашингтоне, Национальная библиотека в Париже, лондонская British Library или Университетская библиотека Гёттингена.

Последний раз 20 лет назад фрагмент Библии Гутенберга продали на аукционе в Японии за несколько десятков миллионов долларов.

Науке до сих пор были известны 15 отдельных фрагментов по всему миру.

За последнее десятилетие были найдены несколько фрагментов Библии Гутенберга. Например, в 2009 году в муниципальной библиотеке французского города Кольмар: несколько страниц были вложены в книгу 16 века, на которую веками не обращали внимания.

Исследователи не имеют понятия, какой именно фрагмент может быть у Медведчука.

"Есть много вариантов. Мы пока не можем говорить ничего о возможном происхождении. Но одной фотографии будет достаточно, чтобы мы получили все ответы", - прокомментировал один из ведущих исследователей книг Гутенберга Эрик Уайт из Принстонского университета.

Украинские исследователи старинных книг, с которыми общалась DW, констатируют, что в Украине до сих пор фрагментов Библии Гутенберга не было.

Издание отмечает, что Медведчук не ответил на многочисленные запросы, направленные в парламентскую приемную, пресс-службу его политического проекта "Украинский выбор" и лично его ассистенту по связям с прессой.

Кроме "фрагмента Библии Гутенберга" Медведчук вместе с женой задекларировали целый список антикварных печатных изданий, которые имеют историческую ценность, среди них:

рукописное Евангелие XV века

"Триодь постная" (1555 год);

"Заблудовское Евангелие" (1569 год);

"Апостол" Ивана Федорова (1574 год);

"Венецианский букварь" (1575 год);

"Виленское Евангелие" (1575 год);

"Евангелие Учительное" (1580 год);

"Грамматика" Мелетия Смотрицкого (1648 год) и еще целый ряд уникальных печатных изданий XVII-XX вв.

Всего за 2019 год Медведчук задекларировал 62 млн гривен доходов и 59 млн расходов, его супруга Оксана Марченко - 262 млн гривен доходов и €1,8 млн наличных.