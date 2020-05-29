Лидер "Слуги народа" Корниенко задекларировал 1,5 млн гривен дохода и авторское право на песни

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко задекларировал 1,5 млн гривен дохода, 50 тыс. долларов, 500 тыс. гривен наличными, а также совместное владение авторским правом на песни группы "2Саша".

Такие данные указаны в его электронной декларации за 2019 год.

Среди доходов 42,8 тыс. гривен составила заработная плата на основном месте работы - в компании "Элекстроспец плюс", 29,7 тыс. гривен - предоставление имущества в лизинг, 160 тыс. гривен - зарплата депутата Рады, 984,3 тыс. гривен - доход от предпринимательской деятельности, около 3 тыс. гривен - проценты от "Юниверсал банка", 23,9 тыс. гривен - оплата расходов по услуге обучения от партии "Слуга народа", 210 тыс. гривен - доход от продажи движимого имущества.

Супруга Корниенко Ольга задекларировала 479 тыс. гривен дохода за 2019, из которых 450 тыс. гривен составил доход от продажи ценных бумаг и корпоративных прав, а также 20 тыс. долларов.

Корниенко владеет земельным участком площадью 1 300 кв. м в Бородянском районе Киевской области, там же он имеет право пользования домом. На супругу оформлена квартира в Киеве площадью 113 кв. м, купленная в 2019 году за 4,4 млн гривен. Также у жены есть квартира в Черкассах площадью 85 кв. м.

У Корниенко также есть автомобиля: Citroen C5 Aircross HDi 180 2019 года выпуска стоимостью 951 тыс. гривен и Seat Ibiza 2011 года выпуска.

Напомним, Корниенко был избран лидером "Слуги народа" в ноябре прошлого года. По уставу клава партии избирается на 4 года.