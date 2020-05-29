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​Украина рассчитывает на приезд Орбана в июле

Встреча Зеленского и Орбана призвана наладить отношения между Украиной и Венгрией.

​Украина рассчитывает на приезд Орбана в июле
Фото: facebook.com / Nepop Liuba

Украина рассчитывает на приезд премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в июле.

Об этом говорится в фейсбуке посла Украины Любови Непоп по итогам визита министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Будапешт.

"Украинский министр передал приглашение президента Украины Владимира Зеленского премьер-министру Венгрии Виктору Орбану осуществить визит в Украину. Надеемся, что он состоится уже в июле", - написала она.

"Интерфакс-Украина" в свою очередь сообщил, что Кулеба на брифинге с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто отметил, что в отношениях между Украиной и Венгрией не должно быть существенных проблем.

"Я хочу подчеркнуть только одно, что нет никаких объективных оснований для того, чтобы между Украиной и Венгрией существовали любые существенные проблемы. И мы должны перевернуть эту страницу, мы должны найти все решения, которые выгодны нашим странам, и в дальнейшем поддерживать друг друга во всех возможных форматах. Мы рассчитываем на то, что будет возобновлена полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО", - сказал Кулеба.

По словам министра, Венгрия всегда может рассчитывать на поддержку ее инициатив в Центральной Европе со стороны Украины, поскольку Украина также принадлежит к большой семье центральноевропейских государств.

"И мы настроены работать на результат, на позитивный результат, когда обе наши страны будут выигрывать от сотрудничества, а не проигрывать от конфронтации", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, в 2017 году отношения между Украиной и Венгрией испортились, когда Верховная Рада приняла закон об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Из-за этого МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, разозлившей Венгрию, но Будапешт это не устроило.

В сентябре министры иностранных дел Украины и Венгрии договорились о встрече на высшем уровне, которая должна открыть путь для урегулирования актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

В январе 2020 года Верховная Рада приняла новый закон о среднем образовании с тремя языковыми моделями для национальных меньшинств. Он предусматривает, что в венгерских школах на Закарпатье может использоваться только родной язык, но с 5 класса не меньше 20% предметов должны преподаваться на украинском языке с ежегодным повышением до 40% в 9 классе и 60% в старшей школе.

Это также не устроило Венгрию. В феврале Сийярто предложил Украине приравнять венгерский язык к языкам коренных народов либо увеличить количество уроков украинского языка, а другие предметы оставить на венгерском. Министерство образования и науки отклонило эти предложения.

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