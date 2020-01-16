Рада приняла новый закон о среднем образовании

Верховная Рада в четверг приняла во втором чтении и в целом новый закон о среднем образовании. Соответствующий законопроект №0901 поддержали 327 народных депутатов.
Закон утверждает правило территориальной доступности начального и базового среднего образования. Ребенку гарантируется право обучения в коммунальной школе рядом с местом проживания (что не запрещает родителями отдать его в другую школ).
Запрещается проводить конкурсы для вступления в начальные школы и гимназии.
Образовательный процесс по новому закону будет состоять из нескольких циклов:
- 1-2 классы - адаптационно-игровой цикл начального образования
- 3-4 классы - основной цикл начального образования
- 5-6 классы - адаптационный цикл базового среднего образования
- 7-9 классы - базовое предметное обучение
- 10 класс - профильно-адаптационный цикл среднего образования
- 11-12 классы - профильный цикл среднего образования
В 1 классе урок не должен длиться больше 35 минут, в 2-4 классах - 40 минут, в 5-12 классах - 45 минут.
Минимальное количество учеников в одном классе - 5 человек, максимальное - 25 для начальной школы и 30 для средней школы.
В законе указана минимальная продолжительность учебного года - не меньше 175 учебных дней в период с 1 сентября до 1 июля.
Предусмотрены три языковых модели для национальных меньшинств:
- коренные народы могут учиться на родном языке все 12 классов при условии основательного преподавания украинского языка;
- для школ с обучением на языках Евросоюза в первых классах может использоваться только родной язык, но с 5 класса не меньше 20% предметов должны преподаваться на украинском языке с ежегодным повышением до 40% в 9 классе и 60% в старшей школе;
- для школ с другими языками обучения в первых классах может использоваться только родной язык, но с 5 класса не меньше 80% предметов должны перейти на украинский язык.
Ставка для учителя - 18 учебных часов. Предусмотрены ряд доплат, например, за классное руководство (20-25%), проверку учебных работ (10-20%), заведование мастерскими и кабинетами информатики (15-20%).
Сертификацию педагогических работников в новом законе оставили добровольной. Ее можно бесплатно проходить раз в три года. Получение сертификата дает 20%-ную надбавку к окладу. Сертификация также засчитывается как прохождение обязательной аттестации и является основание для присвоения квалификационной категории или педагогического звания.
Педагогические работники обязаны каждый год повышать свою квалификацию. Он может делать это в местном учреждении последипломного образования или в негосударственных учреждениях. С целью обеспечения профессионального развития педагогических сотрудников предусмотрено создание специальных центров.
Директор школы назначается на 6 лет по результатам конкурса, один человек не может занимать эту должность два срока подряд. До 2019/2020 учебного года бессрочные договоры с нынешними директорами должны быть прекращены, по их согласию с ним могут подписать договор на шесть лет (с директорами пенсионного возраста - на 1 год).
Учителей пенсионного возраста до конца учебного года тоже переведут на срочные однолетние договоры.
Напомним, что этот закон дополняет рамочный закон об образовании, принятый в 2017 году.