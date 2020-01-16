Рада приняла новый закон о среднем образовании

Верховная Рада в четверг приняла во втором чтении и в целом новый закон о среднем образовании. Соответствующий законопроект №0901 поддержали 327 народных депутатов.

Закон утверждает правило территориальной доступности начального и базового среднего образования. Ребенку гарантируется право обучения в коммунальной школе рядом с местом проживания (что не запрещает родителями отдать его в другую школ).

Запрещается проводить конкурсы для вступления в начальные школы и гимназии.

Образовательный процесс по новому закону будет состоять из нескольких циклов:

1-2 классы - адаптационно-игровой цикл начального образования

3-4 классы - основной цикл начального образования

5-6 классы - адаптационный цикл базового среднего образования

7-9 классы - базовое предметное обучение

10 класс - профильно-адаптационный цикл среднего образования

11-12 классы - профильный цикл среднего образования

В 1 классе урок не должен длиться больше 35 минут, в 2-4 классах - 40 минут, в 5-12 классах - 45 минут.

Минимальное количество учеников в одном классе - 5 человек, максимальное - 25 для начальной школы и 30 для средней школы.

В законе указана минимальная продолжительность учебного года - не меньше 175 учебных дней в период с 1 сентября до 1 июля.

Предусмотрены три языковых модели для национальных меньшинств:

коренные народы могут учиться на родном языке все 12 классов при условии основательного преподавания украинского языка;

для школ с обучением на языках Евросоюза в первых классах может использоваться только родной язык, но с 5 класса не меньше 20% предметов должны преподаваться на украинском языке с ежегодным повышением до 40% в 9 классе и 60% в старшей школе;

для школ с другими языками обучения в первых классах может использоваться только родной язык, но с 5 класса не меньше 80% предметов должны перейти на украинский язык.

Ставка для учителя - 18 учебных часов. Предусмотрены ряд доплат, например, за классное руководство (20-25%), проверку учебных работ (10-20%), заведование мастерскими и кабинетами информатики (15-20%).

Сертификацию педагогических работников в новом законе оставили добровольной. Ее можно бесплатно проходить раз в три года. Получение сертификата дает 20%-ную надбавку к окладу. Сертификация также засчитывается как прохождение обязательной аттестации и является основание для присвоения квалификационной категории или педагогического звания.

Педагогические работники обязаны каждый год повышать свою квалификацию. Он может делать это в местном учреждении последипломного образования или в негосударственных учреждениях. С целью обеспечения профессионального развития педагогических сотрудников предусмотрено создание специальных центров.

Директор школы назначается на 6 лет по результатам конкурса, один человек не может занимать эту должность два срока подряд. До 2019/2020 учебного года бессрочные договоры с нынешними директорами должны быть прекращены, по их согласию с ним могут подписать договор на шесть лет (с директорами пенсионного возраста - на 1 год).

Учителей пенсионного возраста до конца учебного года тоже переведут на срочные однолетние договоры.

Напомним, что этот закон дополняет рамочный закон об образовании, принятый в 2017 году.