Рада приняла предложенный Зеленским закон об изменениях в процессуальные кодексы

Теперь отвод судьи будет рассматриваться по упрощенной процедуре.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2314 об изменениях в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы, Кодекс административного судопроизводства относительно совершенствования пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке.

Инициатором законопроекта является президент Владимир Зеленский, говорится на сайте Верховной Рады.

"Закон вносит изменения, которыми комплексно регулируются вопросы организации деятельности Верховного суда для выполнения его основных заданий – обеспечения единства и устойчивости судебной практики; сбалансирования нагрузки делами между разными юрисдикциями, а также ускорения рассмотрение дел", – уточнили в пресс-службе парламента.

Документ определяет четкие основания для кассационного обжалования решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции, а также предусматривает нормы, которые делают невозможным злоупотребление участниками дела своими процессуальными правами.

"Упрощается порядок рассмотрения отвода судьи в случае представления отвода накануне или в день заседания; изымаются некоторые виды обеспечения иска, вместо этого запрещается принятие мер обеспечения иска, которые приведут к прекращению, откладыванию или остановке конкурса, аукциона, торгов, тендера или других публичных процедур, проводимых от имени государства или ее органа, территориальной громады или при участии назначенного госорганом субъекта в составе комисии, которая проводит конкурс", – уточнили также в парламенте.

Напомним, в ноябре Зеленский подписал закон об изменениях в Уголовный и Гражданский процессуальный кодексы, которые возобновили ответственность за незаконное обогащение. м