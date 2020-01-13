ВАКС отменил обязательство носить электронный браслет экс-замминистру культуры Лесничей

Но выезжать из Украины ей все еще запрещено.

Высший антикоррупционный суд отменил обязательство носить электронный браслет для бывшей замминистра культуры Виктории Лесничей. Об этом со ссылкой на ее адвоката Виталия Григорова пишут "Українські новини".

Другие обязательства суд оставил без изменений, в том числе и запрет на выезд из Украины.

"Продлили все, кроме обязательства носить электронный браслет контроля", – сказал адвокат.

Отмечается, что это решение ВАКС принял в понедельник.

Напомним, Лесничая была задержана с бывшей главой департамента Офиса президента Светланой Кондзелей. Их подозревают в вымогательстве взяток за влияние на решения Кабинета министров.

По версии следствия, злоумышленницы требовали у физического лица 300 тыс. долларов за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".