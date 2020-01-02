Вице-президент ПДМГ Гагаев сообщил о попытке провести следственный эксперимент с Антоненко

Адвокатов предупредили за час до следственного действия.

Вице-президент ПДМГ Александр Гагаев сообщил о проведении следственного эксперимента с участием подозреваемого в деле об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко.

"Прямо сейчас, с нарушением норм УПК, пытаются провести следственный эксперимент с Андреем Антоненко", - написал он в фейбуке.

Гагаев добавил, что в течение последних недель адвокаты Антоненко подают ходатайства об ознакомлении с материалами дела, но следователь их не удовлетворяет.

"Уже завтра будет решение суда, которым судья обязывает следователей ознакомить с материалами дела адвокатов. Но следователи хотят провести следственные эксперимент уже сегодня, предупредив адвокатов за час до следственного действия. Именно поэтому они вызвали адвоката из бесплатной правовой помощи", - написал он.

Ранее сегодня о следственном эксперименте с участием Юлии Кузьменко сообщил ее адвокат Владислав Добош.