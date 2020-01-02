Три прокурора по делам Майдана прошли собеседования в Офисе генпрокурора

Прокуроры по делам Майдана Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов успешно прошли собеседования в Офисе генерального прокурора и остаются на занимаемых должностях.
Соответствующие результаты опубликованы на сайте ведомства.
В целом по результатам собеседований на руководящие должности Офиса генпрокурора зачислили 36 человек, отказали четырем.
В комментарии hromadske прокурор Игорь Земсков не стал разглашать детали собеседования, ведь "большинство вопросов касались расследований".
Земсков занял должность заместителя начальника третьего отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.
В то же время он отметил, что остается работать над делами Майдана.
"Продолжаю заниматься процессуальным руководством во время досудебного расследования и поддержанием обвинения в производствах, где я старший группы прокуроров", - сказал Земсков.
Ранее собеседование успешно прошел еще один прокурор по делам Майдана Алексей Донской.
Как сообщалось, во время слушания апелляционной жалобы в деле о расстреле Небесной Сотни прокуроров, которые поддерживали обвинение в деле - Алексея Донского, Яниса Симонова, Игоря Земскова и Дениса Иванова - исключили из группы прокуроров.
Напомним, со 2 января вместо ГПУ в Украине начал работу Офис генпрокурора. Он охватывает 12 департаментов и 8 отдельных управлений. В Офисе будут работать 1,5 тыс. служащих вместо 2,5 тысячи, которые работали в ГПУ.