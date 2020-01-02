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​Правозащитники назвали число граждан, удерживаемых Россией по "крымским делам"

Ранее у Зеленского пообещали включить крымских политзаключенных в следующий обмен.

​Правозащитники назвали число граждан, удерживаемых Россией по "крымским делам"
Ольга Скрипник
Фото: надано Скрипник

По данным "Крымской правозащитной группы", Россия только по "крымским делам" удерживает за решеткой минимум 89 человек.

Об этом сообщила председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, передает

UATV.

"Среди них есть и крымские татары, и украинцы. По меньшей мере 65 человек, в основном крымских татар, содержащихся по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир", их обвиняют по "террористическим" статьям. Если говорить об украинцах, то среди них, например, активист Олег Приходько, который был задержан в этом году. Также есть так называемые "украинские диверсанты"...", - отметила правозащитница.

По ее словам, права этих людей грубо нарушаются.

"Были фальсификации доказательств, они незаконно находятся сейчас за решеткой и должны быть освобождены", - добавила Скрипник.

Напомним, в конце декабря в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым заверили, что крымские политизаключенные будут внесены в следующий этап обмена пленными. Он может произойти уже этой зимой.

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