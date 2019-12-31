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У Зеленского заявили, что следующий обмен может произойти уже этой зимой

Согласование списков начнется в январе 2020 года.

У Зеленского заявили, что следующий обмен может произойти уже этой зимой
Фото: пресс-служба президента

Согласование списков для будущего очередного этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц должно начаться уже в январе 2020 года и сам обмен может состояться уже этой зимой при наличии соответствующих условий.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает "Интерфакс-Украина".

"Во время телефонного разговора 31 декабря президент Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года. До согласования списков невозможно сказать имена и сколько людей будут согласованы. Однако надеемся, что при условии быстрой работы и технических возможностей будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года", - сказала Мендель.

Она также отметила, что речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.

Напомним, 31 декабря во время телефонного разговора Зеленский и президент РФ Путин поздравили друг друга с проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря. Сообщалось, что они также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения пленных.

29 декабря в рамках обмена из плена боевиков вернулись 76 украинцев - 64 гражданских и 12 военнослужащих. В Россию и на оккупированные территории Украины вернулись 124 человека. 22 отказались и остались в Украине.

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