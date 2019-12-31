Раньше минимальный возраст для принятия на работу составлял 20 лет.

В патрульную полицию начали принимать с 18 лет.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

"Новый год - новые возможности! Теперь еще больше шансов к нам попасть на службу! Тебе 18 лет и ты чувствуешь, что можешь присоединиться к изменениям к лучшему? Присоединяйся", - говорится в фейсбуке патрульной полиции.

Раньше минимальный возраст для принятия на работу в патрульную полицию составлял 20 лет. Максимальный - 40 лет.

На сайте патрульной полиции говорится, что сейчас идет набор в 37 подразделений.

Зарплаты патрульных стартуют от 10,2 тыс. гривен, в крупных городах и пригородах Киева - от 12 тыс. гривен, в Киеве - от 13 тыс. гривен. За работу в Донецкой и Луганской областях предусмотрены надбавки 2 тыс. гривен.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, низкие зарплаты привели к тому, что недокомплект патрульной полиции в Киеве достигает 50%.

Невысокий уровень зарплат пытаются компенсировать дополнительными возможностями: компенсацией за аренду жилья, получением квартиры в лизинг для семейных полицейских, перспективами карьерного роста, бесплатным медицинским обслуживанием в медучреждениях МВД.

Напомним, что по состоянию на начало 2019 года недокомплект в 36 подразделениях патрульной полиции превышал 3 тысячи человек.

Патрульная полиция есть во всех областных центрах Украины (кроме оккупированных Россией), Измаиле, Ковеле, Кривом Роге, Умани, Кременчуге, Мелитополе, Сарнах, Краматорске, Славянске, Мариуполе, Лисичанске, Северодонецке, Рубежном, Борисполе, Белой Церкви, селе Чайка (пригород Киева), на курорте Буковель.