NYT опубликовала новые детали задержки военной помощи США Украине

Возможность заморозить военную помощь Украине изучалась Белым домом еще за месяц до телефонного разговора Трампа с Зеленским.

Администрация Белого дома изучала возможности заморозить военную помощь Украине еще 27 июня - за месяц до телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленскогоот 25 июля, который стала центральным элементом процедуры импичмента действующего президента США.

Об этом свидетельствует электронная переписка, обнародованная The New York Times.

"Пытаюсь выяснить, узнали ли мы о деньгах для Украины и можем ли мы их задержать?" – писал тогда и.о. главы администрации Белого дома Мик Малвени.

Его помощник Роберт Блэр ответил, что это возможно, но такие действия вызовут недовольство Конгресса. "Ожидайте, что Конгресс разозлится", – написал он в электронном письме, к которому получило доступ издание, добавив, что такие действия могут усилить разговор о пророссийской позиции президента Трампа, сообщает Голос Америки.

Издание опубликовало масштабное исследование того, что происходило в американской администрации в течение 84 дней с момента, когда президент Трамп поинтересовался возможностью задержания помощи и до того, как помощь была разблокирована в сентябре.

Наряду с новыми деталями, которые проливают свет на дискуссии вокруг задержки помощи внутри администрации США, издание также утверждает: говорилось о задержке не только помощи Украине, но и других расходов Пентагона.

Оппозиция среди чиновников решению о задержании помощи была больше, чем считалось ранее, отмечает издание.

NYT сообщает, что в августе на встрече с Трампом министр обороны США Марк Эспер, госсекретарь США Майк Помпео и тогдашний советник по национальной безопасности Джон Болтон пытались убедить американского президента разблокировать помощь, но им это не удалось.

Сотрудники администрации тоже не соглашались относительно правовой стороны вопроса. О сомнительности задержки помощи Украине свидетельствовал экс-чиновник службы Белого дома по управлению и бюджету Марк Сэнди в рамках расследования по импичменту президента. Сэнди во время слушаний в Конгрессе заявил, что он высказывал беспокойство начальству, что блокирование помощи под большим юридическим вопросам, потому что может нарушать закон США о контроле задержек. Он также заявил, что ушел с должности в Белом доме частично из-за беспокойства о необходимости соблюдения закона.

Юристы же Белого дома считали, что полномочия Трампа как главнокомандующего позволяют ему изменить решение Конгресса, пишет NYT.

Чтобы оформить решение юридически, чиновник службы бюджета Белого дома Майкл Даффи предложил Сэнди добавить замечания к документу о предоставлении бюджетных средств, показав, что средства временно задержаны. Сэнди сказал, что столкнулся с таким впервые за 12 лет в должности.

Сэнди был убежден, что администрация не имеет полномочий задерживать помощь дольше, чем до сентября 2019 года. Чтобы увеличить срок задержания, Даффи перебрал у Сэнди полномочия выдавать такие замечания о приостановлении, и по состоянию на вторую неделю августа уже выдавал подобные замечания чуть ли не ежедневно, блокируя расходы Пентагона, отмечает издание.

В сентябре помощь была разблокирована, указывает NYT, указывая на роль американских сенаторов, которые повлияли на позицию Трампа.

Напомним, 18 декабря Палата представителей Конгресса США утвердила статьи по импичменту президента по двум пунктам: злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса США. Сенат намерен начать слушания по импичменту в январе 2020 года.

Процедуру импичмента Трампа запустили после того, как в СМИ появилась информация о том, что он мог давить на президента Украины Владимира Зеленского с целью расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, пытаясь создать проблемы своему политическому сопернику.