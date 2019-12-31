Зеленский поговорил с Путиным по телефону и обменялся новогодними поздравлениями (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленского.

"Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, что произошло 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне", – добавили представители украинского президента.

Сообщается, что в ходе беседы президенты договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине.

"Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время", – подытожили в пресс-службе.

На сайте Кремля добавили, что телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

"Дана позитивная оценка проведённому 29 декабря между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц по принципу "всех установленных на всех установленных". Констатировано, что это идет в русле договорённостей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря, способствует укреплению взаимного доверия. Акцентирована необходимость продолжения последовательной реализации минского "Комплекса мер", – заявили в Кремле, назвав конфликт на Донбассе "внутриукраинским".

Напомним, что президенты Украины и России не обменивались новогодними поздравлениями со времен экс-главы государства Виктора Януковича.

Вчера Кремль обнародовал поздравление Путина для президентов и глав правительства разных стран, но украинского президента среди них не было.