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Путин не поздравил с Новым годом Зеленского, лидеров Грузии, Польши и стран Прибалтики

Возможно, список поздравлений будет расширен. 

Путин не поздравил с Новым годом Зеленского, лидеров Грузии, Польши и стран Прибалтики
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Владимир Путин не поздравил с Новым годом президентов Украины, Грузии, Польши стран Прибалтики. Об этом свидетельствует пресс-служба Путина.

В своем сообщении, Путин адресовал поздравления лидерам 41 страны, среди которых президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин, канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель, президент Бразилии Жаир Болсонаро, Королева Великобритании Елизавета II и премьер‑министр Борис Джонсон, премьер‑министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие.

В этот поздравительный список не вошли президенты Украины Владимир Зеленский и Грузии Саломе Зурабишвили, а также лидеры Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. При этом, поздравления получили президенты непризнанной Абхазии и Южной Осетии.

Российскому «Коммерсанту» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что список лидеров стран, которых Путин поздравил, может быть расширен.

«Не все лидеры вошли в сообщения. При необходимости будет добавлена информация… Возможно, будут добавления», - сказал он. 

Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий выступил с жестким заявлением в адрес президента России Владимира Путина из-за искажения им истории Второй мировой войны.

По мнению Моравецкого, ложные слова Путина связаны с рядом серьезных поражений России на международной арене.

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