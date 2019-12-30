Глава Минюста Малюська назвал неактуальным расширение люстрации на чиновников времен Порошенко

Кроме этого, решение ЕСПЧ требует сужения, а не расширения списка тех,кто попадает под люстрацию.

Идея президента Владимира Зеленского расширить люстрацию на чиновников, которые были при власти с 2014 года, не является актуальной. Такую точку зрения в интервью "РБК-Украина" высказал министр юстиции Денис Малюська.

"Могу говорить с юридической точки зрения, учитывая последние решения ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека. – Ред.), что расширение объема люстрации не актуально. Евросуд, наоборот, призывает сузить объем люстрации. Поэтому мы эту идею не поддерживали", – сообщил он.

Малюська также сообщил, что закон о люстрации нуждается в изменениях, которых требует решения ЕСПЧ.

"Единственное что, прочитав это решение, я не могу сказать, что на 100% понял, чего хочет от нас Европейский суд и каким образом надо поменять закон, чтобы он устроил ЕСПЧ и отвечал Конвенции о защите прав человека. Потому что это решение довольно размытое, в нем речь идет об определенном балансе, а не о конкретных нормах, которые надо было бы изменить или отменить. То есть общий посыл понятен, что объем и количество должностей, подпадающих под люстрацию, необходимо как-то сужать, но он не совсем однозначный, и трудно понять причинно-следственную связь в аргументации Европейского суда", – объяснил глава министерства.

Напомним, в июле Владимир Зеленский предложил расширить люстрацию на чиновников времен пятого президента Петра Порошенко. Действия закона, по его мнению, стоило распространить на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Против этой идеи высказались послы стран G7, отметив, что привлечение к ответственности чиновников, виновных в злоупотреблении властью, является правильным шагом, но нынешняя ситуация в Украине не сравнима с той, которая была после Революции Достоинства.

В октябре Европейский суд по правам человека признал, что увольнение в Украине государственных служащих на основании закона "Об очищении власти" (люстрации), нарушило права уволенных чиновников.