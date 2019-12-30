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В Польше арестованы семь украинцев в связи с запросами об их экстрадиции в Россию

Еще троим запрещено покидать пределы страны.

В Польше арестованы семь украинцев в связи с запросами об их экстрадиции в Россию

В течение 2016-2019 годов, в Польше задержали 19 граждан Украины путем внесения данных о них в систему Интерпол для дальнейшей экстрадиции в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает Громадське радіо со ссылкой на информацию Министерства иностранных дел Украины.

Сейчас в Польше семь украинцев арестованы в связи с запросами об их экстрадиции в Российскую Федерацию. Еще трем украинцам, которые также разыскиваются российской стороной, суд избрал меру пресечения в виде запрета покидать территорию Польши.

В украинском МИД добавили, что выдача российской стороне четырех граждан Украины была невозможной. По какой причине, в ведомстве не объяснили. Также там не объяснили, где находятся еще пятеро задержанных.

Как рассказали в МИД, основанием для подготовки запросов об экстрадиции, в основном, было подозрение задержанных граждан в причастности к совершению правонарушений - торговле оружием, контрабанде наркотических средств, разбойных нападениях.

В то же время, как ранее сообщил представитель уполномоченного по правам человека Андрей Мамалыга, говорится о задержании в Польше добровольцев и участников АТО.

"Якобы Польша заявляет, что их выдавать не будет, но и отказывается их освобождать. Таким образом, запущен так называемый экстрадиционный механизм, который четко выписан в соответствующих конвенциях. С одной стороны Польша говорит: "Мы выполняем взятые на себя международные обязательства, в том числе - перед Россией". А с другой - "Мы поддерживаем Украину в ее борьбе против России". Чтобы найти выход из ситуации, нужно принять политическое решение: вы все-таки поддерживаете Украину или выполняете международные обязательства", - заявлял Мамалыга.

Напомним, 9 ноября в Польше на пограничном пункте Дорогуск по запросу России задержали сотрудника секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека, "унсовца" Игоря Мазура (Тополю). Сразу после задержания Мазура Министерство внутренних дел направило представление об исключении ветерана из розыска Интерпола.

14 ноября Игорь Мазур вернулся в Украину.

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