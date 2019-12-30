МИД РФ поприветствовал обмен удерживаемыми лицами

МИД РФ поприветствовал обмен удерживаемых лиц между Киевом и террористами "Л\ДНР". Советующее сообщение опубликовано на сайте российского МИДа.

"29 декабря, после двухлетнего перерыва, между Киевом и Донбассом в рамках урегулирования внутриукраинского кризиса состоялся масштабный обмен удерживаемых лиц по схеме «всех установленных на всех установленных»", - заявлено в российском министерстве.

Отмечается, что обмен стал результатом договоренностей, достигнутых по итогам Нормандской встречи в Париже, а также "проявленной новым руководством Украины политической воли по их выполнению".

В Москве поприветствовали этот «важный гуманитарный шаг», который позволили десяткам людей воссоединиться со своими семьями и встретить наступающий Новый год в кругу родных и близких.

МИД также сообщил о намерениях в 2020 году продолжать работу «не только по дальнейшему обмену удерживаемых лиц в соответствии с зафиксированным в минском "«Комплексе мер» принципом «всех на всех», но и по реализации других его положений, прежде всего в политической сфере".

Напомним, в воскресенье, 29 декабря, состоялся обмен удерживаемыми лицами, в ходе которого в Украину вернули 76 человек, а наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Среди тех, кого Украина передала в рамках обмена, - пятеро "беркутовцев", обвиняемых в деле о расстреле Небесной сотни, а также воевавший за "ДНР" бразилец Лусварги.

Вечером освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Владимир Зеленский.