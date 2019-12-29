В "Борисполе" их будет встречать президент.

Самолет, на борту которого находятся освобожденные в рамках обмена украинцы, около 20:24 вылетел на Киев с военного аэродрома Чугуева.

Фото: Офис президента Украины

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

"Борт с 76-ю освобожденными украинцами вылетает с военного аэродрома Чугуева. Курс на Борисполь, где их будет встречать Президент Украины", - говорится в сообщении.

Фото: Офис президента Украины

Напомним, обмен 29 декабря проходил в два этапа: пленных с "ЛНР" привезли на КПВВ "Майорск", пленных с "ДНР" обменивали на территории Горловки. Из плена боевиков вернулись 76 украинцев.

По предварительной информации, в рамках обмена Украина передала боевикам 123 человек.