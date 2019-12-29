«Вероломно, в 4 часа утра»: в РПЦ разорвали отношения с Александрией и вторглись на ее каноническую территорию
«Вероломно, в 4 часа утра»: в РПЦ разорвали отношения с Александрией и вторглись на ее каноническую территорию
Директор крупнейшей сети пиццерий Domino's Pizza трагически погиб на отдыхе
Директор крупнейшей сети пиццерий Domino's Pizza трагически погиб на отдыхе
На Донбассе состоялся обмен (обновляется)
На Донбассе состоялся обмен (обновляется)
В Луганской области выбрали три маршрута для ветки к отрезанному войной участку железной дороги
В Луганской области выбрали три маршрута для ветки к отрезанному войной участку железной дороги
"Беркутовцев" Тамтуру и Маринченко увезли из-под суда на броневике
"Беркутовцев" Тамтуру и Маринченко увезли из-под суда на броневике
Полиция выписала подозрение по инциденту с сотрудником Шарий.net в киевском суде
Полиция выписала подозрение по инциденту с сотрудником Шарий.net в киевском суде
Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
В Запорожье посетитель больницы зарезал пациента
В Запорожье посетитель больницы зарезал пациента
Филарет продолжает назначать епископов, ПЦУ призвала его остановиться
Филарет продолжает назначать епископов, ПЦУ призвала его остановиться
ГлавнаяОбществоЖизнь

14 включенных в список на обмен отказались ехать на оккупированную территорию

Четыре человека решили остаться в ОРДЛО, потому что у них там семьи.

14 включенных в список на обмен отказались ехать на оккупированную территорию
Фото: EPA/UPG

В рамках обмена с так называемыми "ДНР" и "ЛНР" Украина передала боевикам 127 человек, еще 14 отказались участвовать в обмене.

Об этом у КПВВ "Майорское" сообщили советник секретаря СНБО Сергей Сивохо и представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская, передает Громадське.

По ее словам, в списке на обмен был 141 человек, но 14 отказались ехать на оккупированную территорию.

"Пока не окончательно, штаб пока считает", - сказала Лутковская.

Сивохо также сообщил, что четыре человека решили остаться на оккупированной территории, потому что у них там семьи.

Напомним, обмен 29 декабря проходил в два этапа: пленных с "ЛНР" привезли на КПВВ "Майорск", пленных с "ДНР" обменивали на территории Горловки. Из плена боевиков вернулись 76 украинцев.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также