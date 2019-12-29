14 включенных в список на обмен отказались ехать на оккупированную территорию

Четыре человека решили остаться в ОРДЛО, потому что у них там семьи.

В рамках обмена с так называемыми "ДНР" и "ЛНР" Украина передала боевикам 127 человек, еще 14 отказались участвовать в обмене.

Об этом у КПВВ "Майорское" сообщили советник секретаря СНБО Сергей Сивохо и представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская, передает Громадське.

По ее словам, в списке на обмен был 141 человек, но 14 отказались ехать на оккупированную территорию.

"Пока не окончательно, штаб пока считает", - сказала Лутковская.

Сивохо также сообщил, что четыре человека решили остаться на оккупированной территории, потому что у них там семьи.

Напомним, обмен 29 декабря проходил в два этапа: пленных с "ЛНР" привезли на КПВВ "Майорск", пленных с "ДНР" обменивали на территории Горловки. Из плена боевиков вернулись 76 украинцев.