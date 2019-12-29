Журналист Станислав Асеев вернулся в Украину в рамках обмена

Он пробыл в плену боевиков два с половиной года.

В рамках обмена удерживаемыми лицами в Украину вернулся журналист Станислав Асеев, который находился в плену боевиков с весны 2017 года. Об этом сообщает "Донбас.Реалии" в твиттере.

Освобожденный журналист Станислав Асеев! (второй слева) В плену пробыл два с половиной года, 962 дня.



СТРИМ: https://t.co/W4rczT9ql5 pic.twitter.com/MNjGlcFw4J — Донбасс.Реалии (@donbassrealii) 29 грудня 2019 р.

Украинский журналист, автор колонок для проекта "Радио Свобода Донбас.Реалии" Станислав Асеев находился в заключении террористов "ДНР", по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже группировка "ДНР" признала его задержание и обвинила в шпионаже в пользу Украины.

В октябре 2019 года боевики приговорили его к 15 годам лишения свободы. В группировке "ДНР" утверждали, что Асеева осудили по нескольким статьям: "организация экстремистской организации", "шпионаж", "подстрекательство к шпионажу", "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", "публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности".