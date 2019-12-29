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Участника инцидента с сотрудником Шарий.net отправили под ночной домашний арест

Его подозревают в препятсвовании деятельности журналисту.

Участника инцидента с сотрудником Шарий.net отправили под ночной домашний арест
Виталий Регор
Фото: Виталий Регор / "ВКонтакте"

Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста для Виталия Регора - одного из участников инцидента с сотрудником пророссийского блогера Анатолия Шария под киевским судом. 

Полиция Киева сообщает, что его подозревают в препятствовании деятельности журналисту. 

"Суд избрал меру пресечения подозреваемому в препятствовании деятельности, хулиганстве и угрозах насилием журналисту. Фигурант находится под ночным домашним арестом", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что 24 декабря к правоохранителям поступила "информация от журналистов" относительно противоправных действий в отношении них на территории Апелляционного суда Киева.

Полицейские провели первоочередные следственные действия и установили одного из подозреваемых. Им оказался житель Киевской области 1990 года рождения, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей за нападение с ножом на жителя столицы.

Фигуранту объявили о подозрении по ч. 2 ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 296 (Хулиганство), а также ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

По данным активиста Сергея Стерненко, речь идет о Виталии Регоре из т.н. "Добровольческого движения ОУН". В сентябре 2016 сообщалось, что в Киеве неизвестный с ножом напал на добровольца ОУН. Виталию Регору было нанесено восемь ножевых ранений. Регор попал в реанимацию.

Как сообщалось, 24 декабря сотрудников блогера Анатолия Шария прогнали из зала заседаний Киевского апелляционного суда, где рассматривалось дело волонтера Юлии Кузьменко.

Антонину Белоглазову и Дмитрия Кучера заставили уйти из зала, а последнего потом окружили под судом и вынудили прокричать антироссийские лозунги. Сотрудники Шария, а также корреспондент Юлия Корзун из издания "Страна.юа" написали заявления в полицию.

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