В Одесской области 5-месячный мальчик погиб после того, как его случайно облили кипятком

В Одесской области 5-месячный мальчик погиб после того, как его по неосторожности облили кипятком старшие дети. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Трагедия произошла в одном из сел Захаровского района.

"Пока мать была во дворе, в доме остались пятеро малолетних детей, старшему из которых - 8 лет. Играя, дети опрокинули чайник и облили кипятком своего пятимесячного брата. В результате малыш получил значительные ожоги головы и туловища", - говорится в сообщении.

27-летняя мать не обратилась за помощью к медикам, а решила самостоятельно обработать пораженные участки тела средством для лечения ожогов. На следующий день мальчик перестал подавать признаки жизни. Врачи «скорой», которых по просьбе матери вызвала соседка, констатировали его смерть и сообщили о происшествии в полицию.

По факту смерти ребенка сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Однако с учетом установленных обстоятельств происшествия, решается вопрос о переквалификации на ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) УК.

Сейчас тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу.