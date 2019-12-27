Из-за теплой погоды в Одесской области лягушки до сих пор не впали в спячку

В этот период амфибии обычно залегают в глубокие ямы на реке и впадают в анабиоз.

Из-за теплой погоды в декабре на реке Турунчук в Одесской области лягушки до сих пор не впали в зимнюю спячку.

Об этом сообщил в фейсбуке замдиректора национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

Он рассказал, что 25 декабря он видел, как в протоках, отходящих от реки Турунчук, бодрствовали озерные лягушки.

"Известно, что в этот период эти амфибии обычно залегают в глубокие ямы на реке и впадают в анабиоз", - отметил Русев.

Резкое снижение температуры воздуха может быть смертельно опасным для лягушек, которые не впали в зимнюю спячку.

Напомним, в Национальном природном парке "Синевир" в Закарпатской области медведи до сих пор не уснули из-за слишком высокой температуры воздуха.