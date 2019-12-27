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Мошенники требуют деньги у сотрудников Минобороны и Генштаба на "новогодние подарки"

Ведомство никогда не проводит подобных "акций".

Мошенники требуют деньги у сотрудников Минобороны и Генштаба на "новогодние подарки"
Фото: Минобороны

Министерство обороны предупредило своих сотрудников, а также работников Генштаба ВСУ, что под новый год активизировались мошенники, которые требуют сдать деньги на "новогодние подарки". Об этом Минобороны сообщило на фейсбуке.

"На телефоны сотрудников Минобороны и Генерального штаба ВСУ звонят неидентифицированных лица от имени руководства МО с просьбой перевести средства на банковские карточки на «новогодние подарки", - сказано в сообщении.

В Минобороны предупредили, что ведомство никогда не проводит подобных "акций". Эти действия являются мошенничеством. Министерство же сообщило об этих фактах в соответствующие правоохранительные органы.

Напомним, в конце ноября в Киеве второй раз задержали мужчину "со связями" в окружении президента, который пытался продать место в проходной части списка партии "Слуга народа" на парламентских выборах. Мужчине и его сообщникам вменяют ч.4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

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