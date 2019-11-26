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В Киеве второй раз задержали "продавца" связей в Офисе президента

Мошенник обещал место в "Слуге народа" за 750 тыс. евро

Сегодня, 26 ноября в Киеве второй раз задержали мужчину "со связями" в окружении президента, который пытался продать место в проходной части списка партии "Слуга народа" на следующих парламентских выборах. Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на источник в Офисе президента.

Фото: НВ
Фото: НВ

По информации собеседника, мошенник обещал место в президентской партии за 750 тыс. евро.

Мужчину и его сообщников задержали неподалеку станции метро Черниговская во время получения всей суммы взятки. Им вменяют ч.4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Фото: НВ
Фото: НВ

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отреагировал на эту информацию у себя на фейсбуке и заверил, что Администрация президента не берет деньги за должности.

"Друзья, еще раз - мы деньги не берем. Лучше вложите в бизнес. И стране поможете, и спать будете спокойно", - подчеркнул он.

Напомним, в октябре этого года мужчина вымогал $150 тыс. у кандидата на пост главы одной из районных администраций Киевской области. Суд отпустил его под залог в 153,6 тыс. гривен.

1 ноября правоохранители также задержали мошенника, который представлялся "внештатным помощником и близким другом" почти всех высших лиц государства. Он "продавал" должности в госорганах за $1,5 млн.

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