Порошенко встретился с заместительницей премьера Канады Фриланд

Во время визита в Канаду лидер партии «Европейская Солидарность», пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с украинской общиной в Эдмонтоне. На встречу также прибыла заместительница премьер-министра Канады Христя Фриланд. Об этом сообщает пресс-центр партии.

«Мне очень приятно встретиться не только в Киеве, но и здесь в моем родном Эдмонтоне с вами. Спасибо, что вы приехали », - сказала Фриланд.

Она также подчеркнула важные шаги для сохранения и укрепления независимости Украины, совершенные за время президентства Петра Порошенко. Фриланд подчеркнула, что эти шаги имеют значение не только для будущего Украины, но и для международной безопасности.

«Мы все, украинцы всего мира, весь мир благодарен вам и не зебудем то, что вы сделали для защиты украинского суверенитета. Великий Иван Франко писал про большой момент, к которому каждый из нас должен быть готов. И вы были готовы к этому великому моменту. История могла бы быть совсем иной», - отметила заместительница премьера Канады.

Фрилнд также подчеркнула важную роль Порошенко в обеспечении демократических, прозрачных выборов в Украине.

«Я хочу также поблагодарить вас, что вы защитили и получили независимость для нашей церкви с Томосом об автокефалии. Это действительно исторический момент и вы играли ключевую роль в этом. А также наш епископ Эдмонтонский Иларион», - подчеркнула Фриланд.