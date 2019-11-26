Глава украинской делегации в ПАСЕ претендует на пост главы комитета ВР по внешней политике

"Комитет должен задавать тренды и настроение Украины в ее внешней политике через функцию демократического контроля".

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько баллотируется на должность главы комитета внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады. Об этом Ясько написала у себя на фейсбуке.

«Убеждена, что решение является правильным. Я являюсь членом этого комитета и из-за своей деятельности за последние месяцы у меня состоялось множество встреч с дипломатами, экспертами, друзьями и коллегами, которые позволили мне переосмыслить роль комитета внешней политики ВРУ и вообще роль парламента в формировании внешнеэкономической политической деятельности Украины», - отметила Ясько.

Она также отметила, что несмотря на все вызовы перед которыми оказалась наша страна, комитет по вопросам внешней политики приобрел для страны стратегически важное значение, стал инструментом не только дипломатии, но и повседневной защиты безопасности Украины.

«Я верю, что в этих сложных условиях комитет не просто будет реализовывать возложенные на него полномочия, а сможет стать таким, который бы задавал тренды и настроение Украины в ее внешней политике через функцию демократического контроля, разработку законодательного обеспечения внешней политики Украины и реализацию межпарламентского сотрудничества», - подчеркнула Ясько.

Главное своей миссией она назвала защиту национальных интересов Украины, построение доверия к нашему государству, расширение коалиции партнеров и друзей Украины во всем мире, в частности в сферах безопасности и защиты прав и свобод человека в Европе, экономического сотрудничества и защиты окружающей среды.

Напомним, Елизавета Ясько возглавила делегацию Украины в ПАСЕ 20 сентября.