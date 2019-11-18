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В комитет ВР по нацбезопасности вошел "политик-антимайдановец" Требушкин

Внефракционный депутат Руслан Требушкин, будучи мэром Димитрова (Донецкая обл.) доставлял "гумпомощь" беркутовцам на Майдане.

В комитет ВР по нацбезопасности вошел "политик-антимайдановец" Требушкин
Руслан Требушкин

В парламенте двое нардепов сменили комитеты. Таким образом, внефракционный депутат Руслан Требушкин вошел в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. При том, что Требушкин - бывший соратник беглого Януковича.

Об этом сообщает ресурс Sprotyv.

"Личность этого политика, который будет заниматься такими важными вопросами, заслуживает отдельного внимания. По данным открытых источников, Требушкин — бывший соратник беглого Януковича, экс-член «Партии регионов». В СМИ сохранились сообщения о его участии в «антимайдане». Будучи мэром Димитрова Донецкой области, Требушкин доставлял «гуманитарную помощь» беркутовцам на Майдане. Кроме того, сохранилась запись, на которой голос Требушкина благодарит Путина за оккупацию Крыма", - сказано в сообщении.

Про Гумкомвой Беркутовцам

Благодарности Путину

Отмечается, что после Революции достоинства Требушкин резко изменил свою риторику, переоделся в патриота Украины, начал рассыпаться в комплиментах президенту Петру Порошенко.

Позже Требушкин вступил в партию «Доверяй делам» Кернеса и Труханова, которая позже вошла в «Оппозиционный блок».

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