Рада проголосовала за увольнение Трубы
Рада проголосовала за увольнение Трубы
Братья Азар принесли сборной Бельгии победу над россиянами в матче квалификации Евро-2020
Братья Азар принесли сборной Бельгии победу над россиянами в матче квалификации Евро-2020
В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
Жители российского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
Жители российского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей и хоккеиста с украинскими корнями
В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей и хоккеиста с украинскими корнями
МВФ хочет знать, насколько близок к власти Коломойский, - Богдан на закрытой встрече с журналистами
МВФ хочет знать, насколько близок к власти Коломойский, - Богдан на закрытой встрече с журналистами
"Газпром" официально предложил Украине однолетний контракт на транзит газа (обновлено)
"Газпром" официально предложил Украине однолетний контракт на транзит газа (обновлено)
Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
ГлавнаяПолитика

Гончарук и глава сейма Литвы обсудили недопустимость реализации "Северного потока-2"

Литва поддерживает Украину в этом вопросе.

Гончарук и глава сейма Литвы обсудили недопустимость реализации "Северного потока-2"
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук и глава сейма Литвы Викторас Пранцкетис обсудили недопустимость реализации проекта российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает пресс-центр Кабмина.

"Этот вопрос должен обсуждаться на самом высоком уровне в ЕС, поэтому я благодарен Литве за поддержку в этом вопросе. Я рад, что мы имеем общую позицию о недопустимости реализации проекта "Северный поток-2". Это политический, а не бизнес-проект, и очень важно остановить его разрушительное влияние, ведь речь идет о безопасности всей Европы", - цитирует пресс-служба слова Гончарука.

Премьер также поблагодарил литовских коллег за поддержку Украины на Парламентской ассамблее Совета Европы, в частности, во время голосования делегатов Литвы "против" возвращения РФ полномочий в ассамблее.

Напомним, Немецкий Бундестаг 13 ноября принял поправки к газовой директиве ЕС. Законопроект был принят большинством голосов, поименного голосования не потребовалось.

Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ, и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также