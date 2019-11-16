Гончарук и Маркарова обсудили с МВФ новую трехлетнюю программу

Премьер Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова обсудили с миссией Международного валютного фонда в Украине условия открытия новой трехлетней программы расширенного финансирования. Об этом сообщается на сайте правительства.

Встреча с руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой состоялась в пятницу, 15 ноября.

"Украина продемонстрировала и продолжает демонстрировать быстрое и успешное воплощение реформ, задекларированных президентом, нашим правительством и парламентом. В течение последних недель украинский парламент принял за основу проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а также принял за основу и в целом закон об анбандлинге. Последний уже подписал президент. Поэтому мы надеемся на согласование новой долгосрочной программы расширенного финансирования, которая поддержит наши усилия, направленные на ускорение экономического роста", - сказал Гончарук.

Представители МВФ в свою очередь отметили важность реформ, которые украинская власть успешно провела в последнее время, и выразили надежду на поддержку и ускорение их темпа.

Напомним, 14 ноября миссия МВФ приступила к работе в Киеве.

Миссия МВФ работала в Киеве 12-26 сентября. Министерство финансов заявило, что хотя представители фонда покинули Украину без новой программы, переговоры находятся в активной фазе.

21 декабря 2018 Украина получала первый и пока единственный транш по программе stand by.