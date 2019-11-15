"Слуга народа" Скороход обвинила власть в репрессиях
"Слуга народа" Скороход обвинила власть в репрессиях
Адвокат раскрыл детали задержания мужа "слуги народа" Скороход
Адвокат раскрыл детали задержания мужа "слуги народа" Скороход
Уволен еще один главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Уволен еще один главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Рада проголосовала за увольнение Трубы
Рада проголосовала за увольнение Трубы
Арахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органы
Арахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органы
Настоящий захват Молдовы
Настоящий захват Молдовы
Дал слово. Как Владимир Зеленский выиграл бой за землю
Дал слово. Как Владимир Зеленский выиграл бой за землю
"Слуга народа" исключила из своего состава депутатов Скороход и Полякова
"Слуга народа" исключила из своего состава депутатов Скороход и Полякова
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
ГлавнаяПолитика

Зеленский подписал закон об анбандлинге ГТС

Закон подписан вечером 15 ноября.

Зеленский подписал закон об анбандлинге ГТС
Фото: utg.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон о проведении процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга).

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

"Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством", - написала она в фейсбуке.

Ковалив отметила, что, несмотря на попытки блокировать и затягивать принятие решений, Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора ГТС в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета.

Напомним, 31 октября Рада приняла закон об анбандлинге. 15 ноября Рада внесла в него уточнения.

Анбандлинг "Нафтогаза" - это необходимое условие для того, чтобы Украина могла заключить новый контракт о транзите газа с Россией по европейским правилам.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также