Зеленский подписал закон об анбандлинге ГТС

Президент Владимир Зеленский подписал закон о проведении процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга).

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

"Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством", - написала она в фейсбуке.

Ковалив отметила, что, несмотря на попытки блокировать и затягивать принятие решений, Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора ГТС в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета.

Напомним, 31 октября Рада приняла закон об анбандлинге. 15 ноября Рада внесла в него уточнения.

Анбандлинг "Нафтогаза" - это необходимое условие для того, чтобы Украина могла заключить новый контракт о транзите газа с Россией по европейским правилам.