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Макрон приедет в Украину

Президент Франции пообещал Зеленскому официальный визит.

Макрон приедет в Украину
Фото: EPA/UPG

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Украину с официальным визитом.

Об этом он договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время телефонного разговора, который состоялся 15 ноября.

Макрон сообщил Зеленскому, что Россия согласилась на дату 9 декабря для проведения саммита "нормандской четверки", и они поговорили о содержании этой встречи.

Зеленский также рассказал президенту Франции о текущей ситуации с безопасностью на Донбассе, а тот заверил президента Украину в поддержке со стороны Франции.

"Стороны также обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита Президента Французской Республики в Украину", - говорится на сайте президента.

Напомним, что в июне Зеленский летал во Францию, это был его первый официальный визит в качестве президента Украины.

Президент Франции последний раз был в Украине в 2015 году, тогда эту должность занимал Франсуа Олланд. Он вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель приезжал в Украину накануне саммита "нормандской четверки", на которой были подписаны вторые минские соглашения. 

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