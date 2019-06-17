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Зеленский прибыл в Париж с официальным визитом

Глава государства встретится с Макроном.

Владимир Зеленский прибыл в Париж с первым официальным визитом в качестве президента Украины.

Об этом сообщило государственное информационное агентство "Укринформ".

Фото: twitter.com/isabelledumont

Согласно программы визита, глава государства сначала посетит крупнейший в мире стартап-инкубатор Station.

Около 15:00 по местному времени во дворе Дома Инвалидов состоится официальная встреча президента Украины с воинскими почестями.

В 15:30 Зеленского на крыльце Елисейского дворца встретит президент Франции, после чего лидеры проведут переговоры.

В 16:30 запланирована совместная пресс-конференция глав двух государств.

Кроме того, президент Украины также встретится с председателем верхней палаты французского парламента - Сената.

Напомним, что это вторая зарубежная поездка Зеленского в качестве президента. 4-5 июня он находился в Брюсселе, где встречался с руководителями институций ЕС и НАТО.

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