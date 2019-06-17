Богдан анонсировал отказ от названия Администрация президента

"Реформа будет, она направлена на европейский офис, который обеспечивает деятельность президента".

Глава Администрации президента Андрей Богдан анонсировал реформу этого органа, которая может предусматривать переименование и переезд в другое помещение.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина" 16 июня.

"Администрация президента ассоциируется и у нас, и у украинцев с доминантом, определяющим все категории жизни и влияющим на все что угодно. Мы отходим от названия Администрация президента, будем создавать европейский орган, который помогает президенту видеть направления развития Украины, где сконцентрируются ученые и интеллектуалы, которые формируют политику президента в развитии государства, а не влияют на сегодняшние проблемы, не понимая, куда движется страна. Реформа будет, она направлена на европейский офис, который обеспечивает деятельность президента и дает направление развития государства", - сказал Богдан.

В рамках этой реформы планируется переезд с Банковой в другое помещение.

Нынешнее здание АП будет или продано, или передано под музей.

"Мы рассматриваем как вариант превращение этого здания в Музей государственности Украины", - сказал Богдан.

Напомним, что Администрация Президента Украины была создана в 1991 году президентом Леонидом Кравчуком. Третий президент Виктор Ющенко на второй день после вступления в должность переименовал АП в Секретариат Президента. Четвертый президент Виктор Янукович сразу после инаугурации вернул название Администрация Президента.